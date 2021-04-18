Нджамена, , 04:01 — REGNUM Распоряжение о возвращении на родину сотрудников посольства в Чаде издал госдепартамент США. Об этом 17 апреля сообщило агентство Associated Press (AP).

Причиной такого решения стала угроза нападения на дипмиссию США вооружённых мятежников. По данным американского внешнеполитического ведомства, антиправительственные группировки в настоящее время направляются с севера на юг Чада. Предполагается, что в скором времени мятежники войдут в столицу страны Нджамену.

Предписание покинуть посольство и вернуться на родину касается «вспомогательного персонала», а также членов семей сотрудников посольства. Основная часть дипломатов останется в Чаде.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разгоне митинга оппозиции в Чаде, в ходе которого пострадали шесть человек.

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