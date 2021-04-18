Прага, , 01:55 — REGNUM Возможность отказа в допуске к участию в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» рассматривают власти Чехии. Соответствующее заявление сделал 17 апреля в беседе с журналистами вице-премьер и глава минпромторга страны Карел Гавличек.

Как пояснил Гавличек, на участие России в тендере может повлиять предполагаемая причастность российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. По словам вице-премьера, в настоящее время идёт проверка «очень серьёзной информации». В случае, если причастность РФ к взрывам будет установлена, это может «повлечь за собой последствия».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД Чехии объявил о высылке из страны 18 российских дипломатов, которых подозревают в работе на спецслужбы РФ. Кроме того, были объявлены в розыск два человека, которые, по данным чешской полиции, использовали паспорта на имена российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова.

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