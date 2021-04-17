Нью-Йорк, США, , 23:27 — REGNUM Сегодня, 17 апреля, российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин принял участие в матче против «Нью-Джерси Девилз», в котором закончилась его длинная серия без пропущенных шайб с одним соперником.

Таким образом, россиянин установил новый рекорд клуба по этому показателю — его сухая серия в матче против «дьяволов» продлилась 152 минуты и 37 секунд. В общей сложности бывший голкипер СКА не пропускал против «Девилз» безостановочно на протяжении 199 минут и 33 секунд, опередив предыдущего рекордсмена на пол с лишним минуты.

Ранее рекорд держал за собой Дэйв Керр. В сезоне 1939/1940 в противостоянии с «Монреаль Канадиенс» он не пропускал 198 минут и 7 секунд.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата Игорь Шестеркин принял участие в 26 матчах. Коэффициент надежности голкипера составляет 2,28, а процент отраженных бросков — 92,45%.