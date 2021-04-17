Барселона, Испания, , 21:07 — REGNUM Сегодня, 17 апреля, итальянский портал Calciomercato.com рассказал об интересе «Ювентуса» к полузащитнику «Барселоны» Устану Дембеле.

По данным источника, каталонский клуб планирует выручить не меньше 50 миллионов евро за трансфер французского полузащитника. Его контракт с «блауграной» истекает через 14 месяцев.

Однако, «Ювентус» не согласен на такие финансовые условия сделки и имеет два варианта развития трансфера. Первый: «Ювентус» продаст дорогого футболиста из своего состава и на вырученные средства купит Дембеле. А второй подразумевает обмен, то есть «Ювентус» может включить в сделку своего полузащитника Адриена Рабьо, за которым «Барселона» следит последние несколько лет.

Напомним, что из «Ювентуса» этим летом может уйти звездный форвард Криштиану Роналду. На данный момент его трансферная стоимость оценивается ровно в 50 миллионов евро.