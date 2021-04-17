Вашингтон, , 16:01 — REGNUM Малый летательный аппарат Ingenuity успешно прошёл тест на быстрое вращение лопастей на Марсе. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Аппарат Ingenuity прибыл на Марс в феврале 2021 года на борту ровера Perseverance. Целью испытаний Ingenuity станет проверка возможности использования винтокрылых аппаратов для полётов в разряженной атмосфере Марса.

Планировалось, что Ingenuity совершил первый перелёт 14 апреля. Эта операция была отменена из-за ошибки бортового компьютера в ходе предполётных испытаний.

Специалисты NASA установили, что ошибка была вызвана сбоем программного обеспечения. Исправить эту ошибку можно двумя способами: обновить или полностью переустановить программное обеспечение.

16 апреля Ingenuity прошёл тест на быстрое вращение лопастей после обновления программного обеспечения. На основании этих данных специальная комиссия NASA примет решение о необходимости полной переустановки программного обеспечения. Дата первого полёта Ingenuity будет объявлена позже.

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