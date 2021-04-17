Москва, , 15:29 — REGNUM Потери российских туристических операторов от ограничения авиасообщения с Турцией составляют минимум 5 миллиардов рублей. Об этом сообщил журналистам вице-президент Российского союза туристической индустрии Юрий Барзыкин.

Напомним, что в Турции фиксируется очень существенный рост уровня заражения коронавирусом. Власти вынуждены вернуть ряд ограничительных мер. Российские власти вынуждены были временно ограничить авиасообщение с Турцией, тем кто собирался туда отдыхать пришлось срочно менять планы. Туроператоры ожидаемо несут финансовые потери.

«Разные цифры называются — от 5 млрд рублей и выше. Но здесь еще не учитывались транзитные пассажиры, которые через Стамбул летели», — оценил объемы потерь операторов Барзыкин.

Он выразил надежду, что эти потери компенсируются после 1 июня с восстановлением полноценного авиасообщения с Турцией.

Стоит отметить, что открытие авиасообщения с Турцией возможно только после улучшения там эпидемиологической ситуации.