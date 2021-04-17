Вашингтон, , 14:54 — REGNUM Спутниковый интернет Starlink можно будет использовать с помощью мобильных станций до конца 2021 года. Об этом сообщил глава компании SpaceX Илон Маск в социальной сети Twitter.

Компания SpaceX формирует группировку околоземных спутников Starlink с 2019 года. Эта спутниковая система будет использоваться для предоставления услуги широкополосного доступа к сети интернет.

В настоящее время система Starlink работает в тестовом режиме в США и Канаде. Для подключения к сети пользователи используют стационарные станции.

Один из пользователей Twitter спросил, будет ли позже добавлена поддержка мобильных станций для подключения к Starlink. Илон Маск ответил, что эта функция будет реализована до конца 2021 года. Он добавил, что мобильные станции можно будет использовать в грузовых автомобилях или другом транспорте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле главный операционный директор компании SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что для покрытия всей территории Земли системой Starlink осталось провести около пяти пусков пакетов спутников.

Читайте ранее в этом сюжете: В SpaceX назвали оставшееся число пусков для глобального покрытия Starlink