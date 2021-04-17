Киев, 17 апреля, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Членство Украины в НАТО может быть гарантией безопасности и мира в долгосрочной перспективе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Telegraph.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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По его словам, наращивание Российской Федерацией военной мощи на границах государства, которое он возглавляет, является угрозой для всего демократического порядка.

«Только вступление Украины в НАТО может гарантировать безопасность и мир в долгосрочной перспективе. Это конфликт, который решит, будет ли сохранен истинный демократический порядок, будет ли работать принцип неприкосновенности границ и будет ли свобода стран при выборе своей судьбы» , — сказал он.

Напомним, 16 апреля Владимир Зеленский заявил, что в июне 2021 года может выясниться, какие страны выступают за предоставление возглавляемому им государству плана действий по членству в НАТО.

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Ранее украинский лидер такжевы сказался относительно предстоящей встречи президентов России Владимира Путина и США Джозефа Байдена, назвав эту встречу «правильной», «важной» и «своевременной».

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Подчеркнем, за последние несколько недель со стороны Киева заметно усилилась антироссийская риторика.

Добавим, украинская сторона утверждает, что уже семь лет армия Украины якобы воюет в Донбассе с армией России. Вместе с тем, в стране также заявляют о том, что Россия якобы может вторгнуться на украинскую территорию.