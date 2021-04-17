Москва, , 10:44 — REGNUM Заработную плату в размере от 500 тыс. рублей в России могут получать брокеры, стоматологи и директора. Об этом 17 апреля сообщили в службе исследований HeadHunter.

Как отмечают эксперты, на данный момент в России имеется около 1 тыс. вакансий, зарплата которых составляет свыше 500 тыс. рублей, а всего с начала года их было предложено около 2,5 тыс.

При этом 47% из этого числа приходится на Москву и Московскую область, 33% предложены в Краснодарском крае, 8% — в Санкт-Петербурге, по 2% — в Татарии и Свердловской области и еще 8% такого рода вакансий пришлось на все остальные российские регионы.

Также в исследовании уточняется, что такие высокие зарплаты чаще всего предлагают в таких сферах, как: продажи; строительство и недвижимость; ИТ, интернет и телеком; консультирование, а также высший менеджмент. Причем 8% данных вакансий предлагается в удаленном формате. Кроме того, в десятой части таких должностей требуется знание английского языка.

Вместе с тем, на данный момент в десятке самых наиболее высокооплачиваемых профессий в РФ наличествуют такие, как брокер по работе с клиентами (от 600 тыс. до 3 млн рублей до вычета налогов), стоматолог-ортопед (до 750 тысяч рублей на руки) управляющий директор золотодобывающей компании (от 500 до 600 тыс. рублей до вычета налогов) и директор по развитию в рекламное агентство (от 400 тыс. до 3 млн рублей до вычета налогов).