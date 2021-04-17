Киев, , 10:38 — REGNUM Главнокомандующий вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак обратился к представителям власти и местного самоуправления с просьбой не создавать неопределенных законом «военизированных формирований». Соответствующее обращение главкома ВС Украины было опубликовано 16 апреля пресс-службой генерального штаба украинской армии.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Прошу представителей органов государственной власти и местного самоуправления не нагнетать ситуацию и не разжигать панические настроения в обществе. Обращаю внимание, что не стоит смещать акценты созданием неопределенных законом военизированных формирований», — говорится в обращении.

По мнению Хомчака, подобного рода «нескоординированная деятельность» может быть использована «российской пропагандистской машиной».

Он также отметил, что в случае обострения обстановки вокруг Украины, в вооруженных силах страны «приняты все решения относительно быстрого развертывания дополнительных резервов и необходимых ресурсов».

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Напомним, 16 апреля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что консолидированные силы «государственников и гражданских патриотов-ветеранов» должны, объединившись, встать на защиту страны, как это было в 2014 году.

Отметим, на Украине семь лет утверждают, что украинская армия с 2014 года якобы воюет с вооруженными силами России.