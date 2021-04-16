Киев, , 17:55 — REGNUM Глава МВД Украины Арсен Аваков призвал все патриотические силы страны к концентрации вокруг общей цели — «дать решительный отпор возможным провокациям и агрессии».

Об этом он заявил сегодня, 16 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Бешеная собака снова у наших ворот… Нам не привыкать — мы на своей земле и будем защищаться», — заявил министр.

Аваков заявил, что консолидированные силы государственников и гражданских патриотов-ветеранов должны, объединившись, встать на защиту своей страны, как это было в 2014 году. Он заявил, что сейчас Украина «сильнее и боеспособнее», чем в 2014 году.

Напомним, что накануне мэр украинского города Ивано-Франковска Руслан Марцинкивпоручил создать отряд добровольцев, которые будут противостоять «полномасштабному вторжению русских». Сегодня же мэр Львова Андрей Садовой провел встречу с временной поверенной в делах США на Украине Кристиной Квин, которую призвал помочь с организацией в городе территориальной гражданской обороны.