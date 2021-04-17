Москва, , 10:37 — REGNUM В ближайшее время из зон боевых действий в Сирии планируется эвакуировать 120 детей. Об этом 17 апреля сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«В ближайшее время мы планируем выехать за детьми. Сейчас тот этап, когда работа по возвращению детей уже поставлена на хороший темп», — приводит ее слова РИА Новости.

Также омбудсмен отметила, что из-за непредсказуемости ситуации на территории военных действий в Сирии работа по вывозу детей периодически останавливается.

«Мы оформили документы на 120 детей, мы не знаем скольких из них удастся найти на территории лагерей. И, конечно, у меня болит за это сердце», — добавила Кузнецова.

При этом она уточнила, что в настоящее время нет гарантий того, что российские дети будут возвращены с территории Сирии на родину.

«Ситуация неопределённости, она не просто тревожна, это сигнал к действиям, в том числе и международному сообществу», — подчеркнула детский омбудсмен.

Кроме того, она заявила, что надеется на то, что работа по возвращению из зоны боевых действий на сирийской территории детей всех государств будет вестись более активно.

«Не только слова, декларации, заявления о необходимости, призывы, но и были реальные шаги в этом направлении, а именно те, которые помогают иметь больше гарантий по возращению наших детей, которых по сути никто не вправе удерживать», — добавила Кузнецова.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека погибли и 14 получили ранения в районе города Пальмира (провинция Хомс, Сирия) 15 апреля в результате подрыва грузовой машины.