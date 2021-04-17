Санкт-Петербург, 17 апреля, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали с поличным консула Украины при получении им информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ сотрудники

Сообщается, что украинский консул в Петербурге Александр Сосонюк 16 апреля встретился с гражданином России, который передал ему информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России. Консул Сосонюк был задержан сотрудниками ФСБ России с поличным.

Подчеркивается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к Российской Федерации и несовместима со статусом дипломатического работника.

«К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права», — заявили в ФСБ России.