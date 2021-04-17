Москва, 17 апреля, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Совокупный доход президента России Владимира Путина за 2020 год составил чуть менее 10 млн рублей. Об этом свидетельствуют сведения о доходах, опубликованные на сайте президента РФ.

Evgeny Деньги

Доход президента России в период с 1 января по 31 декабря 2020 года составил 9 млн 994 тыс. рублей. В 2019 году Владимир Путин заработал 9 млн 726 тыс. рублей.

Список объектов собственности президента за год не изменился. Путин владеет квартирой площадью 77 кв. м. и гаражом площадью 18 кв. м. В пользовании у президента также находится квартира площадью 153,7 кв. м. и гаражное место площадью 18 кв. м. На Путина зарегистрированы два автомобиля ГАЗ М21, Нива и автомобильный прицеп «Скиф».

Также опубликованы сведения о доходах сотрудников администрации президента и работников аппарата Совета Безопасности. Доход заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева за прошедший год составил 18 млн. 110 тыс. рублей, доход секретаря Совбеза Николая Патрушева — 34 млн 612 тыс. рублей.

Доход руководителя администрации президента Антона Вайно за 2020 год составил 12 млн 196 тыс. рублей. Доход его первых заместителей Алексея Громова и Сергея Кириенко — 13 млн 19 тыс. рублей и 30 млн 563 тыс. рублей соответственно.

Сведения о доходах и имуществе президента России публикуются с 2009 года. В 2013 году указом президента РФ был расширен перечень должностных лиц, чьи сведения о доходах подлежат обязательному опубликованию.