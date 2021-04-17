Варшава, 17 апреля, 2021, 08:59 — ИА Регнум. 16 апреля муниципальная избирательная комиссия польского Жешува зарегистрировала четырех кандидатов на пост мэра города. Они вошли в окончательный список тех, кто попадёт в бюллетени на предстоящих выборах, потому что срок подачи документов для участия в избирательной кампании уже истек. Об этом передает Polskie Radio 24.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Среди кандидатов в мэры оказалась Эва Ленярт — экс-глава Подкарпатского воеводства. Она представляет правящую партию «Право и справедливость», поддержкой которой заручилась при выдвижении.

Другим кандидатом выступает заместитель министра юстиции Марцин Вархол, представляющий правую партию «Солидарная Польша». Он был предложен в качестве преемника бывшим мэром города Тадеушем Ференцем.

Среди кандидатов в мэры также оказался режиссер документальных фильмов, сценарист Гжегож Браун. Он является членом националистической и евроскептической партии «Конфедерация».

В список претендентов на должность также попал Малгожата Гжива из общественного движения «Польша-2050».

Выборы мэра города в Жешуве являются досрочными и состоятся 9 мая текущего года. Они были назначены после того, как предыдущий мэр города — 81-летнийТадеуш Ференц — 10 февраля объявил о том, что досрочно покидает свой пост по состоянию здоровья (накануне этого решения он дважды лежал в больнице из-за COVID-19).