Тайбэй, 17 апреля, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Дефицит микросхем в электронной промышленности продлится до конца 2021 года или дольше, заявил генеральный директор тайваньской компании TSMC Чиа-Че Вей в обращении к инвесторам. Об этом сообщает газета Nikkei Asia.

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Нехватка микросхем в электронной промышленности начала ощущаться в конце 2020 года. Сначала дефицит затронул автомобилестроительные компании, позже проблема распространилась на производителей компьютеров и бытовой техники.

«Мы видим, что спрос остаётся высоким… Дефицит сохранится в течение всего этого года и может продлиться в 2022 году», — заявил Вей.

Он добавил, что нехватка чипов, производимых TSMC для автомобильной промышленности, значительно уменьшится к третьему кварталу 2021 года. При этом Вей отметил, что из-за специфики цепочки поставок эти чипы смогут использоваться при сборке автомобилей только через шесть месяцев после их выпуска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле китайский производитель Midea Group заявил о расширении дефицита микросхем на сферу бытовой техники.