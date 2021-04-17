Москва, , 07:35 — REGNUM Жителям России при походах в лес следует использовать противоэнцефалитные костюмы и использовать защитные средства против клещей, рекомендуют специалисты МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

«Идя в лес, используйте специальные противоэнцефалитные костюмы, защищающие от укусов клещей», — посоветовали спасатели.

В случае, если специальной защитной одежды нет, следует носить светлую и однотонную одежду, чтобы было проще заметить клещей при быстром осмотре. Также рекомендуется заправлять брюки в обувь, а верхнюю одежду — в штаны. Желательно носить гольфы или носки с плотной резинкой.

Кроме того, спасатели рекомендуют носить головные уборы или капюшон при походах в лес. Не лишним будет и обработка одежды специальными защитными составами против клещей. Тем не менее МЧС России рекомендует регулярно при походах в лес осматривать себя и компаньонов на наличие клещей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор назвал эффективный способ защиты от клещевого энцефалита. По мнению специалистов ведомства, наиболее надежным методом защиты является прививка против клещевого энцефалита.

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