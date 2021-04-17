Лима, 17 апреля 2021, 06:28 — REGNUM Экс-президенту Перу Мартину Вискарре запретили занимать должности на государственной службе в течение десяти лет из-за скандала, вызванного вакцинацией против COVID-19 вне установленной очереди, сообщает агентство Reuters.
Соответствующее решение принял Конгресс Перу на заседании 16 апреля. За запрет проголосовали 86 депутатов, против не высказался никто. Также экс-главе перуанского минздрава Пилару Маццетти запретили занимать должности на госслужбе на восемь лет, а бывшему министру иностранных дел — на один год.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Перу произошел скандал с вакцинацией против коронавирусной инфекции высших должностных лиц страны. Утверждалось, что они получили прививки вне очереди. Из-за скандала президент Перу Мартин Вискарра был отправлен в отставку.