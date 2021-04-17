Кукес, , 03:37 — REGNUM В албанском городе Кукес 16 апреля отметили 22-ю годовщину «исхода» албанцев из Косово. В годы косовской войны около миллиона албанцев были вынуждены покинуть Косово в ходе операции полицейской операции югославских (сербских сил). Убежище беженцы получили в Албании и Северной Македонии, а также на территории входившей тогда в состав СРЮ Черногории.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, исход албанцев из Косово достиг кульминации после начала бомбардировок НАТО.

В 13:30 27 марта 1999 года КПП в Морине перешли 187 человек, находившихся в крайне тяжелом физическом и психическом состоянии — жители деревень из муниципалитетов Призрен, Великая Круша и Зюм. Изначально беженцев поместили в дворце культуры «Хасан Приштина» на севере Албании. К вечеру 27 марта в Кукес прибыли уже 12 721 косовар. Министерство сельского хозяйства Албании направило беженцам продукты питания.

28 марта КПП в Морине перешли еще 13 тысяч беженцев, переживших, по словам косовских журналистов, избиения, пытки и другие виды насилия. Помимо дома культура, беженцы размещались в школах, детских садах, яслях и магазинах — в среднем на одну семью в городе приходилось 14 косоваров.

К концу недели в Албанию прибыло еще 70 тысяч косоваров. Из них 40 тысяч поселились у горожан, 10 тысяч в публичных местах, остальные начали продвигаться далее по стране.

16 апреля в Кукесе отмечают «День исхода»: в знак благодарности тем, кто приютили своих братьев из Косово, косовские албанцы пешком проходят от КПП в Морине до Кукеса, где до пандемии всегда устраивался фестиваль, на который прибывали артисты со всей Албании. На том месте, где раньше располагались лагеря беженцев, помещен обелиск высотой 23,5 метра.

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