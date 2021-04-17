Берлин, 17 апреля, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Министр европейских дел Германии Майкл Рот 16 апреля назвал «опасным путем» передел границ на Западных Балканах.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано после того, как в ряде хорватских и боснийских СМИ сообщили о том, что премьер-министр Словении Янез Янша якобы главе Европейского Совета Шарлю Мишелю неофициальный документ с предложением об изменении границ в регионе Западные Балканы по этническому признаку и создании «Великой Албании» и «Великой Сербии». В Евросоюзе не опровергли данные сообщения.

Представитель Германии Майкл Рот заявил, что страны Западных Балкан имеют будущее только как многонациональные и многоконфессиональные государства, и назвал ключом к миру, демократии и процветанию примирение и региональное сотрудничетсво.