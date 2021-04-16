Москва, , 22:56 — REGNUM Правительство России в ближайшие годы будет постепенно снижать дефицит федерального бюджета до уровня в 1% ВВП. Об этом сообщил 16 апреля министр финансов Антон Силуанов.

«Основная мера по укреплению финансовой стабильности — это приведение дефицита бюджета к нормальному уровню. По нашим оценкам, это порядка 1% ВВП», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам министра, в 2021 году дефицит бюджета должен составить около 2,4%. «В последующие годы мы планируем снижать этот показатель до уровня 1%», — отметил он.

Глава Минфина добавил, что основная задача для стабилизации финансовой системы и финансового рынка состоит в том, чтобы «дать уверенность в реализуемости планов по нормализации бюджетной политики, выхода её на обычные уровни финансирования дефицита».

Это позволит правительству и финансировать запланированные расходы, и иметь достаточно устойчивые возможности по привлечению внутренних заимствований, пояснил Силуанов.

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