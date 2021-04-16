Вашингтон, 16 апреля, 2021, 22:55 — ИА Регнум. Sony PlayStation 5 установила новый рекорд в рейтинге продаж консолей в США. Об этом 16 апреля сообщил на своей twitter-странице аналитик Мэт Пискателла.

Артем Лапухин ИА Красная Весна Геймпад PlayStation 5

Согласно опубликованной экспертом статистике, в марте 2021 года Nintendo Switch стала самой продаваемой аппаратной платформой в стране, как в денежном, так и в количественном выражении.

Пискателла также сообщил, что в первом квартале 2021 года Switch досталось первое место в рейтинге количества проданных устройств, тогда как PS5 заняла место лидера в «денежном» рейтинге.

https://twitter.com/MatPiscatella/status/1383042513326383104

Напомним, в США PlayStation 5 вышла в продажу 12 ноября 2020 года. Стоит отметить, что с момента её релиза сохраняется ситуация дефицита консолей нового поколения, которой охотно пользуются спекулянты, завышающие цены на устройства.