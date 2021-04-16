Лондон, , 22:39 — REGNUM Сегодня, 16 апреля, УЕФА на своем официальном сайте подвела итоги минувшей игровой недели в Лиге Европы, назвав лучшего игрока за этот период.

Организация признала полузащитника лондонского «Арсенала» Букайо Саку лучшими игроком недели в Лиге Европы. Он отличился одним голом в ответном матче четвертьфинала против пражской «Славии».

На это звание также претендовали защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака, форвард «Ромы» Эдин Джеко и нападающий «Вильярреала» Жерар Морено.

Ранее определился пары участников полуфинала Лиги Европы. «Арсенал» будет противостоять «Вильярреалу», а «Манчестер Юнайтед» сразится с «Ромой». Первые матчи стадии пройдут 29 апреля, ответные встречи будут разыграны 6 мая.