Ижевск, , 22:05 — REGNUM Обвиняемая по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») жительница Ижевска, которая является собственником бассейна, где отравились дети, скрылась от органов следствия. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Именно она организовала сдачу в аренду принадлежащего ей плавательного бассейна в частном доме в микрорайоне Орловское.

Сейчас женщина объявлена в розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Ижевска предлагал доступ в бассейн на платной основе. Утром 13 апреля в бассейне были проведены работы по обеззараживанию. Вечером того же дня 11 человек из 16 участников тренировки почувствовали недомогание, семеро детей были госпитализированы. В минздраве Удмуртии сообщали, что предварительный диагноз всех, кто попал в больницу — отравление парами хлора. По данному факту проводит проверку региональная прокуратуры.

Накануне все госпитализированные дети были выписаны из больницы под наблюдение участковых педиатров.

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