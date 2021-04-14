Ижевск, , 14:11 — REGNUM В Удмуртии по факту отравления детей парами хлора в бассейне возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По предварительным данным, житель Ижевска предлагал доступ в бассейн на платной основе. Утром 13 апреля в бассейне были проведены работы по обеззараживанию. Вечером того же дня 11 человек из 16 участников тренировки почувствовали недомогание, семеро детей были госпитализированы.

В рамках расследования изъяты пробы воды, решается вопрос о назначении медицинской и химической судебных экспертиз. В настоящее время проводятся допросы свидетелей, потерпевших. Изучаются документы об аренде бассейна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минздраве Удмуртии сообщили, что предварительный диагноз всех, кто попал в больницу — отравление парами хлора. Уже сегодня двое детей будут выписаны из стационара. По факту отравления проверку проводит прокуратура республики.

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