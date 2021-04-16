Москва, , 21:58 — REGNUM Признание штабов Навального экстремистской организацией повлечёт уголовную ответственность за участие в их деятельности, а также за их финансирование, включая пожертвования. Об этом сообщил 16 апреля руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Как пишет он в своём телеграм-канале, последствиями признания организации экстремистской являются, в частности, уголовная ответственность организаторов её деятельности (часть 1 статьи 282.2 УК РФ, предусматривающая наказание от 6 до 10 лет лишения свободы) и уголовная ответственность за участие в её деятельности (часть 2 статьи 282.2 УК РФ).

Чиков отметил, что практика назначения реальных сроков по указанным статьям в России уже сложилась.

Уголовная ответственность предусмотрена также за финансирование экстремистской организации (статья 282.3 УК РФ, лишение свободы от 3 до 8 лет), что предполагает в том числе и запрет «донатов», уточнил юрист. Самой организации запрещается ведение любой банковской деятельности.

Помимо этого, признание организации экстремистской означает запрет её символики и административную ответственность за её демонстрацию (статья 20.3 КоАП, предусматривающая возможность ареста на срок до 15 суток).

«Признанные виновными в демонстрации символики экстремистской организации получают запрет избираться в органы власти в течение года. Привлекаться к ответственности могут люди в том числе за прошлые посты с символикой экстремистской организации (10-летней и большей давности)», — обратил внимание Чиков.

Он также напомнил, что признание организации экстремистской предполагает включение её в соответствующей перечень Минюста России. Таким образом, СМИ будут обязаны размещать указание на экстремистский статус организации при её упоминании. В случае с организациями Алексея Навального потребуется двойная маркировка (в дополнение к указанию на их статус иностранного агента).

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня прокуратура Москвы подала иск в Мосгорсуд о признании экстремистскими организаций «Фонд борьбы с коррупцией» (признан в России НКО — иностранным агентом), «Фонд защиты прав граждан» (признан в России НКО — иностранным агентом) и «Штабы Навального».

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