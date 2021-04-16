Нижний Новгород, 16 апреля, 2021, 21:39 — ИА Регнум. Жители сельский районов Нижегородской области активнее участвуют в выборах и больше доверяют их результатам. Подавляющее большинство горожан слышали о нарушениях, а 36% опрошенных лично сталкивались с нарушениями и фальсификациями. К таким выводам пришли исследователи Института проблем социального управления по итогам опроса «Нижегородцы о выборах: участие, доверие, фальсификации». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.

Цитата из х∕ф «День выборов». Реж. Олег Фомин. 2007. Россия «Выборы, выборы...»

По данным исследователей, совсем не доверяют официальным результатам 21,6% респондентов. Еще 35,8% людей сомневаются в официальных итогах любых выборов.

«Итог опроса зафиксировал, что каждый седьмой (13,6%) обязательно приходит на избирательный участок, каждый пятый (21,8%) ходит только на значимые, по его мнению, выборы, каждый шестой (16,4%) принципиально игнорирует исполнение гражданского долга. Остальные либо затрудняются ответить на этот вопрос, либо идут к избирательным урнам, ориентируясь на свое настроение», — говорится в документе.

Исследователи акцентируют внимание на «различиях в отношении к выборам и их результатам жителей областного центра и районов области».

»Обязательно ходят на все выборы 22,2% сельских жителей и втрое меньше (7,7%) горожан. Полностью доверяет результатам каждый пятый (20,9%) житель сельских районов и лишь каждый двадцатый (5,3%) обитатель областной столицы. Подавляющее большинство горожан — 85,9% — слышали, а 36,1% сталкивались лично с нарушениями и фальсификациями в ходе выборов. 14,7% жителей сельской местности с нарушениями сталкивались, а слышали, но не видели — 6,3%. Настораживает, что 67,4% жителей области затруднились с ответом на этот вопрос».

По мнению директора Института проблем социального управления Максима Лубяного подобная тенденция объясняется тем, что «разговоры о фальсификациях, перманентно всплывающие в информационном пространстве, оказывают достаточно сильное влияние на отношение нижегородцев к выборному процессу».

В исследовании участвовали 1200 респондентов. Выборка пропорционально распределена относительно численности населения, пола, возраста. Доверительная вероятность 97%, доверительный интервал ± 3,68%.