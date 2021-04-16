Нью-Йорк, США, , 21:01 — REGNUM Потоковый сервис Netflix может выпустить новый сериал на основе «Кастлвании», после выхода финального сезона анимационного шоу. Об этом 16 апреля сообщил портал The Wrap.

Источник издания сообщил, что сейчас руководство онлайн-кинотеатра подумывает о создании сериала, действие которого будет происходить в той же вселенной, созданной на основе серии видеоигр Konami. Он отметил, что сюжет будущего шоу расскажет о приключениях новых персонажей.

https://twitter.com/NXOnNetflix/status/1383088111513571328

Напомним, премьера финального сезона «Кастлвании» состоится на сайте Netflix 13 мая 2021 года. Потоковый сервис позиционирует это шоу как свой первый аниме-сериал. В качестве режиссёра проекта выступает Сэм Дитс, в качестве сценариста — писатель и автор комиксов Уоррен Эллис.

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