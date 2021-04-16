Париж, , 20:39 — REGNUM Франция, Германия и Украина прикладывают общие усилия для поиска решения конфликта в Донбассе. Об этом написал президент Франции Эммануэль Макрон 16 апреля на своей странице в социальной сети Twitter.

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«Мы… и далее решительно настроены на поиск политического решения, которое является единственно возможным», — сказано в сообщении.

Отметим, сообщение Макрона опубликовано на фоне непрекращающихся в течение нескольких часов миномётных обстрелов территории ДНР со стороны боевиков ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты Франции и Украины, а также канцлер Германии по итогам переговоров призвали Россию отвести войска подальше от границ Украины, а также подчеркнули необходимость выполнять Минские соглашения.

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