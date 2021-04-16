Москва, 16 апреля, 2021, 20:35 — ИА Регнум. Восемь американских деятелей, причастных к разработке антироссийских мер, навсегда останутся невъездными в Россию, говорится в опубликованном 16 апреля заявлении МИД РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

В заявлении, в котором перечислены ответные меры в отношении США, говорится, что МИД РФ скоро опубликует «имена восьми действующих и бывших американских высокопоставленных чиновников и деятелей, причастных к разработке и реализации антироссийского курса».

«Им на бессрочной основе закрывается въезд в Российскую Федерацию», — сообщили в ведомстве.

Москва пояснила, что таким образом ответила Вашингтону на санкции против официальных лиц из России, которых Штаты в марте внесли в свой «чёрный список».