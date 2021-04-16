Москва, , 20:23 — REGNUM Доходы депутатов Государственной думы от Республики Крым в 2020 году по сравнению с 2019 годом существенно не выросли, а у некоторых даже сократились, сведения о доходах и имуществе депутатов опубликованы на сайте Госдумы 16 апреля.

Руслан Бальбек («Единая Россия») по итогам 2020 года сообщил о доходе в 5 432 094,20 руб. (в 2019 году — 5 428 131,37 руб.). Собственности ни у депутата, ни у его супруги нет, а вот в пользовании Бальбека — две квартиры (одна — на срок полномочий депутата), жилой дом и земельный участок. Автомобиля ни у одного из супругов нет.

Константин Бахарев («Единая Россия») в 2020 году получил доход в 5 722 096,87 руб. (в 2019 году — 5,5 млн), доход супруги составил 98 369,54 руб. Состав собственности у депутата не изменился: он владеет квартирой площадью 172 кв. м, гаражом и двумя автомобилями — BMW X5 XDRIVE 40i и BMW 520D XDRIVE.

Доходы Андрея Козенко («Единая Россия») в 2020 году составили 5 287 216,14 руб. (5,275 млн — в 2019 году). В собственности депутата — индивидуальный жилищный участок, жилой дом. Козенко владеет легковым автомобилем ВАЗ 21 043.

Наталья Поклонская («Единая Россия») в декларации за 2020 год сообщила о доходе в 5 628 639,02 руб. — это чуть выше 2019 года (5,4 млн). В собственности Поклонской есть земельный участок для индивидуального жилищного строительства и жилой дом в 296 кв.м. Автомобиля у экс-прокурора Крыма нет.

Доходы Светланы Савченко («Единая Россия») в 2020 году составили 5 696 466,78 руб. (в 2019 — 5,477 млн). В собственности депутата — два участка под индивидуальное жилищное строительство, два садовых участка, жилой дом, доля в квартире.

Михаил Шеремет («Единая Россия») задекларировал за 2020 год 5 923 730,64 руб., потеряв по сравнению с 2019 годом почти 1,7 млн рублей (годом ранее его доход составил более 7,6 млн рублей). А вот доход его супруги немного подрос по сравнению с 2019 годом: 2,9 млн против 2,477 млн рублей. В собственности депутата и его супруги есть квартира, супруга владеет также участком под дачу. У депутата автомобиля нет, на его супругу записан автомобиль Toyota RAV4.

Павел Шперов (ЛДПР) по итогам 2020 года указал доход в 5 622 236,94 руб. (5,4 млн — в 2019 году). Собственности у депутата, как и годом ранее нет, автомобилем он также не обзавелся.

Депутат Госдумы от Севастополя («Единая Россия») Дмитрий Белик отчитался о доходе в 5 553 933,41 млн рублей — по сравнению с 2019 годом он стал богаче на миллион рублей, тогда он задекларировал доход в 4,6 млн. Супруга депутата заработала 163 027,26. В собственности Белика — нежилое помещение, а также доли в жилом доме и нежилом здании. У супруги в собственности три жилых дома и три земельных участка. Белик владеет автомобилем Volvo XC90, а также на праве долевой собственности Ford Kuga, у супруги — Kia Sorento и Mercedes-Benz GLS 350D.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты Госдумы от Крыма: как изменились доходы в 2019 году