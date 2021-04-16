Оттава, 16 апреля 2021, 19:18 — REGNUM Иран не предоставляет полную информацию об обстоятельствах крушения самолёта Международных авиалиний Украины (МАУ), и это доказывает, что самолёт сбили намеренно. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 16 апреля в интервью канадскому изданию Globe and Mail.
Данилов рассказал, что лично спросил у секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, почему иранские ПВО уничтожили самолёт.
По мнению секретаря СНБО, гибель украинского самолёта могла каким-то образом прекратить военную эскалацию Ирана и США.
Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что не намерены принимать на веру выгодную Ирану версию причин гибели самолёта МАУ.
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