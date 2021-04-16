Оттава, , 19:18 — REGNUM Иран не предоставляет полную информацию об обстоятельствах крушения самолёта Международных авиалиний Украины (МАУ), и это доказывает, что самолёт сбили намеренно. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 16 апреля в интервью канадскому изданию Globe and Mail.

«Иран не позволяет никому изучать эту трагедию, они затягивают любые расследования. Тот факт, что они сами проводят расследование — удивляет, мягко говоря. Это было умышленно, это была осознанная атака», — сказал он.

Данилов рассказал, что лично спросил у секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, почему иранские ПВО уничтожили самолёт.

«Он мне очень честно ответил, что они были не заинтересованы в сбитии самолёта, но Иран — страна с разными группами влияния. Там есть как минимум три военные группы, подчинённые трём разным командованиям», — сказал он.

По мнению секретаря СНБО, гибель украинского самолёта могла каким-то образом прекратить военную эскалацию Ирана и США.

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что не намерены принимать на веру выгодную Ирану версию причин гибели самолёта МАУ.

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