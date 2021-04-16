Москва, 16 апреля, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Россия ответит на санкции США, сообщил 16 апреля журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

Комментируя расширение Вашингтоном антироссийских санкций, глава МИД РФ сказал:

«У нас, по понятным причинам, нет сопоставимых рычагов влияния на США такого масштаба, хотя этот масштаб нашими специалистами оценивается как абсолютно по плечу нашей экономике».

Он добавил, что Москва всегда найдёт выход из любой ситуации. В частности, может «принять болезненные меры для американского бизнеса». Но этот вариант Москва намерена попридержать.