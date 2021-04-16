Москва, , 18:23 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал самым «богатым» лидером фракции в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля, это следует из данных деклараций о доходах.

Либерал-демократ Жириновский за 2020 год задекларировал доход в 39 млн рублей.

На втором месте — лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который заработал 7,5 млн рублей.

Третье место — у главы фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, который заработал 5,7 млн рублей.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов с 5,2 млн рублей занимает четвертое место.

По итогам декларационной кампании за 2019 год лидер ЛДПР Владимир Жириновский оказался самым «богатым» лидером фракций в Госдуме, меньше всех заработал в 2019 году лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Тогда Жириновский заработал 22,4 млн рублей, на втором месте среди руководителей парламентских фракций лидер КПРФ Геннадий Зюганов, он задекларировал доход в 7,9 млн рублей. Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов задекларировал доход в 5,5 млн рублей, а Миронов зафиксировал доход в размере 4,2 млн рублей.