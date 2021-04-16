Пекин, , 18:18 — REGNUM В опубликованном на днях докладе финского Института экономических исследований (PTT) отмечается, что рост в Китае спроса на бумажную продукцию составит основной драйвер роста производства в лесной промышленности Финляндии. Об этом 16 апреля сообщает Синьхуа, отмечая, что финский лесной сектор в настоящее время восстанавливается после беспрецедентного падения во время эпидемии коронавирусной инфекции, которое по сравнению с показателями 2019 года составило 25%.

Авторы доклада связывают с китайским спросом перспективы быстрого восстановительного роста лесной промышленности Финляндии в 2021—2022 годах. По оценке экономиста лесной отрасли Матти Валонена, общая стоимость лесного сектора в текущем году вырастет на 7%, а в будущем году рост составит еще 4%.

Подчеркивается, что в лесном секторе финской экономики так или иначе заняты примерно 160 тыс. человек, что достигает 15% общего количества рабочих мест в промышленности страны.