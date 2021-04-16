Москва, 16 апреля, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин за 2020 год заработал 84 млн рублей, что почти на 20 млн рублей меньше, чем было задекларировано им годом ранее. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля, это следует из опубликованной декларации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

При этом он направил на благотворительность 46,48 млн рублей.

В то же время парламентарий в 2019 году задекларировал доход в размере 100,2 млн рублей, при этом он направил 45,635 млн рублей на благотворительность.

Доход спикера Госдумы за 2018 год составил порядка 71,7 млн рублей, из них 38,85 млн рублей он направил на благотворительность и оказание адресной помощи.