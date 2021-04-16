Минск, , 17:13 — REGNUM Тайно подготовленные предложения по углублению экономической интеграции Белоруссии и России в формате Союзного государства находятся в высокой степени готовности и могут быть окончательно согласованы в апреле. Об этом 16 апреля в Минске заявил глава белорусского правительства Роман Головченко во время переговоров с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Говоря об интеграционных «дорожных картах», на заседании делегаций в расширенном составе Головченко сказал: «Этот пакет формально имеет высокую степень готовности. Но имеются вопросы, по которым пока не достигнут консенсус в сущностном плане. В основном это те вопросы, которые имеют практическую значимость для выравнивания условий хозяйствования наших экономических агентов. Эти вопросы сложные, чувствительные, но и обходить их бессмысленно, потому что, не найдя развязок по ним, мы не сможем выстроить по-настоящему союзную экономику и реальный интеграционный проект».

Напомним, «дорожные карты» так называемой углубленной интеграции Белоруссии и России в формате Союзного государства готовились в 2019 году. На общественное обсуждение эти документы не выносились, не сообщалось даже их название. К сочинским переговорам Александра Лукашенко и Владимира Путина была подготовлена 31 «дорожная карта», однако белорусский лидер заблокировал принятие этого пакета документов и сорвал торжества по случаю юбилей подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства.

Также сегодня, 16 апреля Михаил Мишустин провёл переговоры в президентском дворце с Александром Лукашенко. Они обсуждали проблемы объединения России и Белоруссии в экономической и гуманитарной сферах.

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