Тбилиси, 16 апреля, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Дружеские отношения хотелось бы установить между Арменией и Грузией, заявил 16 апреля армянский президент Армен Саркисян на встрече в Тбилиси с председателем грузинского парламента Арчилом Талаквадзе, сообщили в пресс-службе главы Армении.

President.am Армен Саркисян и Арчил Талаквадзе

Саркисян «Нужно иметь особые отношения, в особенности с друзьями. Для нас Грузия именно такова. Не случайно то, что я принял приглашение президента Грузии приехать и побеседовать, обменяться информацией о ситуации, а также поговорить о будущем».

По словам Саркисяна, Еревану и Тбилиси следует работать вместе по региональным проектам. Это будет выгодно обеим республикам, поскольку сделает их более привлекательными для инвесторов из-за рубежа.

Ереван призвал соседнюю страну «вместе подумать» над обеспечением «региональной стабильности, прогнозируемости и безопасности». Со своей стороны Талаквадзе поддержал важность сотрудничества и урегулирования проблем посредством диалога.