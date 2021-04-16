Вашингтон, , 17:47 — REGNUM Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл посетил Ливан, где его встретил президент страны Мишель Аун. Об этом 16 апреля сообщается на сайте Госдепартамента США.

Отмечается, Хэйл также провел встречи со спикером ливанского парламента Набихом Берри, главнокомандующим армией Джозефом Ауном и другими представителями администрации.

Замгоссекретаря подчеркнул приверженность Соединенных Штатов помочь народу Ливана, а также призвал все партии проявить пластичность и собраться вместе ради формирования правительства, способного на проведение реформ, которые пойдут на благо граждан страны. Он также подтвердил готовность США инициировать переговоры между Ливаном и Израилем, чтобы обсудить вопрос морских границ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвинение в том, что премьер-министр Ливана Саад Харири «монополизировал процесс создания правительства», выдвинул ливанский президент Мишель Аун. Ранее Саад Харири заявил, что он отверг новый предложенный Мишелем Ауном перечень кандидатов в члены нового правительства Ливана.