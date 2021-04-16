Киев, 16 апреля 2021, 16:01 — REGNUM В Киеве готовы к любым вариантам развития событий на востоке страны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, текст которого опубликован на сайте украинского лидера.
Читайте также: Кремль: снижение напряжённости в Донбассе — не повод успокоиться
Украинский лидер добавил, что с начала своей работы на посту президента Украина делала всё возможное для активизации переговоров и поиска мирного решения.
Читайте также: Зеленский рассказал о секретных решениях по Донбассу
Он подчеркнул, что «никакой альтернативы сохранению суверенитета и государственной независимости Украины» быть не может.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о секретных решениях, принятых на заседании Советом нацбезопасности Украины 15 апреля. Украинский лидер не уточнил подробности, но подчеркнул, что ситуация в Донбассе сегодня контролируемая и армия готова. Также он призвал граждан в плане новостей по Донбассу доверять не источникам СМИ, а только официозу.