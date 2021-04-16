Киев, , 16:01 — REGNUM В Киеве готовы к любым вариантам развития событий на востоке страны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, текст которого опубликован на сайте украинского лидера.

«Никакого страха сейчас быть не может, ведь любая попытка расширить агрессию против Украины будет означать удар по безопасности всей Европы. Это почувствует каждая страна континента», — подчеркнул глава государств, отвечая на вопрос о вероятности «вторжения российских войск».

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«Мы готовы к любым вариантам развития событий — всё же учитывайте, что война против нас продолжается с 2014 года. И это жестокая война с применением беспилотников, артиллерии, бронетехники, мин», — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер добавил, что с начала своей работы на посту президента Украина делала всё возможное для активизации переговоров и поиска мирного решения.

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«Мы всегда готовы вернуться к содержательному дипломатическому разговору, призываем Россию к этому же», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что «никакой альтернативы сохранению суверенитета и государственной независимости Украины» быть не может.

«Сейчас первоочередная задача — это делать всё, чтобы не допустить расширения агрессии. И в этом Украина нуждается в максимально действенной поддержке от всех», — заявил президент страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о секретных решениях, принятых на заседании Советом нацбезопасности Украины 15 апреля. Украинский лидер не уточнил подробности, но подчеркнул, что ситуация в Донбассе сегодня контролируемая и армия готова. Также он призвал граждан в плане новостей по Донбассу доверять не источникам СМИ, а только официозу.