Омск, 16 апреля, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Директор бюджетного учреждения Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров уходит в отставку. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, 16 апреля — его последний рабочий день на этом посту.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Автомобильное движение по улице Ленина в Омске

С Казимировым расторгнут трудовой договор. Причины не сообщаются. С 19 апреля обязанности директора будет исполнять первый замдиректора Андрей Громов.

Новый руководитель бюджетного учреждения будет назначен позже, уточнили в мэрии.

Напомним, Владимир Казимиров возглавил омское управление дорожного хозяйства и благоустройства в 2013 году. До этого он являлся директором департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Омска.

Читайте также: В Омской области главу района отправили в отставку по суду