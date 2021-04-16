Омск, , 07:47 — REGNUM Полномочия главы Полтавского муниципального района Омской области прекращены досрочно за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Ранее прокуратура Полтавского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности администрации указанного района.

Установлено, что с декабря 2017 года по апрель 2020 года на основании распоряжений районной администрации, подписанных главой района и исполняющим обязанности главы района, главе органа местного самоуправления выплачены премии на сумму 1,4 млн рублей.

При этом совет района не давал объективной оценки деятельности главы района для решения вопроса о выплате премий. Вопрос о премиях на заседаниях совета не рассматривался.

Прокуратура направила совету депутатов информацию о несоблюдении главой требований закона об урегулировании конфликта интересов. Депутаты же сделали вывод, что конфликт интересов отсутствовал. Глава избежал ответственности.

После этого прокурор Полтавского района предъявил в Полтавский районный суд исковое заявление о прекращении полномочий главы досрочно в связи с утратой доверия. 15 апреля суд удовлетворил иск прокуратуры.

Ранее глава района перечислил в бюджет муниципального образования 1,4 млн рублей.

Добавим, главой Полтавского муниципального района Омской области является Александр Милашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Урмарском районе Чувашии после прокурорской проверки досрочно прекращены полномочия двух депутатов сельских поселений.

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