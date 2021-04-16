Киев, , 15:36 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил желание поговорить с российским лидером Владимиром Путиным по телефону, чтобы обсудить обострение конфликта в Донбассе. Об этом он заявил интервью французскому изданию Le Figaro, текст которого опубликован на официальном сайте главы государства.

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Однако, как заявил Зеленский, ответа от Кремля он не получил.

«Да, это правда. Я дал запрос, когда погибло четверо наших воинов и двое были ранены, — сказал украинский лидер. — Я попросил руководителя офиса связаться (президентом РФ. — Прим. ИА REGNUM), я хотел поговорить с Путиным».

«Но они не подтвердили разговор — разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я помню», — добавил Зеленский.

По его словам, эта ситуация хорошо показывает истинное отношение Москвы к возможности завершить войну в Донбассе.

«Меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил — мне не ответили», — пояснил президент Украины.

Как сообщал ИА REGNUM, 12 апреля пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель сообщила Reuters о том, что президент Украины Владимир Зеленский запросил Москву о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. По её словам, Зеленский хотел обсудить со своим российским коллегой эскалацию в Донбассе.

В тот же день и на следующий, 13 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что в администрации президента РФ пока не получали запроса от Зеленского на телефонный разговор с Путиным. При этом Песков не исключил, что запросы могли «пока ещё не дойти по дипломатическим каналам».

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