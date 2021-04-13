Москва, , 12:44 — REGNUM В администрации президента РФ пока не получали запроса от президента Украины Владимира Зеленского на телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 13 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«По состоянию на сейчас я могу сказать, что за последние дни никаких запросов не было», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом Песков не исключил, что запросы могли «пока ещё не дойти по дипломатическим каналам».

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Напомним, накануне, 12 апреля, пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель сообщила Reuters о том, что президент Украины Владимир Зеленский запросил Москву о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. По её словам, Зеленский хочет обсудить со своим российским коллегой эскалацию в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запросы со стороны украинских властей относительно телефонного разговора Зеленского и Путина в администрацию главы государства в последние дни не поступали.