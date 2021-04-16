Ялта, Крым, , 15:35 — REGNUM Несколько административных и одно уголовное дело возбуждены по факту уничтожения зелёных насаждений в Форосском парке при ведении строительных работ. 16 апреля в парке побывала комиссия Совета министров Крыма и глава администрации Ялты Янина Павленко.

«По состоянию на 15 апреля составлено министерством девять протоколов об админправонарушениях, вынесено шесть постановлений о назначении административного наказания. Также продолжается проведение пяти административных расследований и в марте уже возбуждено одно уголовное дело следственным управлением МВД по Республике Крым по фактам незаконного уничтожения зелёных насаждений», — цитирует «Крыминформ «замглавы минприроды Республики Крым Алла Архангельская.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, скандал из-за строительных работ, которые начались на территории 200-летнего Форосского парка, разразился в феврале. При этом власти Крыма и лично глава региона Сергей Аксёнов настаивали, что строительство корпусов детского лагеря ведётся законно, а проведенные проверки никаких серьезных нарушений не выявили. 22 марта стало известно о возбуждении по материалам проверки прокуратуры Крыма уголовного дела о нарушениях при проведении строительных работ в Форосском парке.

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