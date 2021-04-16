Москва, , 15:22 — REGNUM Россию не станут отключать от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом 16 апреля заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению парламентария, отключение России от SWIFT приведет не только к сокрушительным последствиям для РФ, но и для всего мира.

«Я не верю, что SWIFT отключат. По той причине, что исключить из мирового хозяйства 1/7 часть суши с ее пусть и относительно США и Китая небольшим вкладом, это разрушение всей структуры мировой экономики. Поэтому я считаю, что SWIFT не отключат», — подчеркнул Калашников.

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