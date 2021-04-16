Москва, , 15:21 — REGNUM Отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT будет иметь сокрушительные последствия. Об этом 16 апреля заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению парламентария, отключение от SWIFT будет означать полную экономическую изоляцию России.

«Нужно понимать, что если будут введены ограничения по пользованию SWIFT, это будет означать, что вокруг России построена железная стена, и никакой международной торговли, сообщения с Западом не будет», — заявил Калашников.

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