Тбилиси, , 15:18 — REGNUM Вооруженный мужчина, захвативший в филиале Банка Грузии в Тбилиси заложников, арестован. Об этом 16 апреля рассказал журналистам глава грузинской патрульной полиции Важа Сирадзе.

«Все заложники освобождены, нападавший задержан. В ходе спецоперации никто не пострадал. Все заложники находятся в безопасном месте», — сказал он.

Также Сирадзе уточнил, что в настоящее время число заложников, которых удерживал арестованный, а также мотивы преступления устанавливаются.

«По (этому) факту начато расследование, на данный момент проходят следственные мероприятия», — добавил представитель грузинской полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в филиал одного из банков в столице Грузии ворвался неизвестный вооруженный человек, который захватил находящихся там людей в заложники.