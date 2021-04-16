Джакарта, , 15:00 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула свое неприятие в отношении национализма и политизации вопроса с вакцинами от коронавируса, сообщает Antara.

«Почти каждый четвертый человек в странах с высоким уровнем доходов был вакцинирован, в то время как в странах с низким уровнем доходов привит только 1 из 500 человек. Все страны должны объединиться. Политизация в отношении вакцины должна быть устранена, поскольку это может вызвать геополитические разногласия», — отметила глава МИД Индонезии.

Ретно Марсуди выразила признательность за поставку 38 млн вакцин в 100 стран на шести континентах по схеме COVAX.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Китае заявил, что государство инвестирует в провинцию Индонезии $1,38 млрд.

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