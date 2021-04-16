Белград, , 14:59 — REGNUM Советник президента Сербии Драгутин Матанович призвал к борьбе против «медийного шума», который представители сербской оппозиции создают в некоторых российских СМИ. Об этом он заявил 14 апреля в Белграде.

По словам Матановича, одним из таких оппозиционных деятелей является публикующий свои статьи на портале ИА REGNUM Младжан Джорджевич. Матанович назвал его «политическим дебилом», который «зовёт себя русофилом и пишет для некоторых интернет-порталов, ходит по телеканалам и в прямом эфире на государственном телеканале «Россия 24» критикует президента Вучича и его политику».

«Младжан Джорджевич и его суфлеры, которые поют под гусли в российском медийном пространстве, постоянно обвиняют сербского лидера в том, что он готовит Сербию к вступлению в НАТО и что вот-вот вонзит России нож в спину», — процитировал слова Матановича портал Fakti.org.

Несмотря на то, что вопрос интеграции Сербии в НАТО занимает ключевое место в стратегии этого военного блока, Белград окончательно закрыл этот вопрос 27 декабря 2019 года, подтвердив статут военно нейтральной страны, утверждает Матанович.

Напомним, что Драгутин Матанович является членом совета директоров компании «Нефтяная индустрия Сербии» в которой «Газпром нефть» держит пакет акций в размере 56,15%. Одним из членов совета директоров компании является и бывший посол РФ и Сербии Александр Чепурин. Также отметим, что в начале ноября 2019 года Сербия приняла новый Индивидуальный план партнерства с НАТО (IPAP) на период с 2019 по 2021 год. В сентябре 2020 года правительство страны приняло решение отменить участие в учениях «Славянское братство — 2020», в котором также должны были участвовать Россия и Белоруссия.